О сервисе

ЕГРН ОНЛАЙН – коммерческий сервис, оказывающий помощь в получении официальных документов и сведений в Росреестре и кадастровой палате.

Сервис позволяет сформировать и направить запрос к информационному ресурсу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ и получить ответ в виде файла, который автоматически перенаправляется на указанный Вами адрес электронной почты. В работе сервиса мы используем открытое API Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ, а также руководствуемся рекомендациями Росреестра по работе с информационными ресурсами. Технологии использования данных ресурсов не подлежат лицензированию и свободно размещаются Росреестром в открытом доступе.

Согласно ст. 62 гл. 8 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», с 01.01.2017, получить информацию об объекте недвижимости в виде выписки из ЕГРН, может любой гражданин, без согласия собственника. Возможность получения электронной выписки через портал Росреестра регламентирована приказом Минэкономразвития от 23 декабря 2015 г. N968.