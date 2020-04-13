Сервис по оказанию помощи в получении документов из Росреестра и комплексной проверке недвижимости
«ЕГРН ОНЛАЙН» — поможем получить официальные выписки из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН/ЕГРП) на квартиру, дом или участок. Оформить заявку на выписку ЕГРН можно в мобильном приложении (iOS или Android) или на сайте.
Срочная выписка из ЕГРН с электронно-цифровой подписью
Оформление заявки на получение официальной выписки Росреестра из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН) проводится согласно Приказу № 968: Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. Данный сервис осуществляет услугу по оформлению заявки на получение официальных выписок из ЕГРН и юридическую проверку недвижимости. Официальный сайт Росреестра rosreestr gov ru
Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости
→ Текущий собственник
→ Полная история собственников
→ Дата регистрации
→ Дата прекращения прав
→
Залог, запрет на перерегистрацию
→
Кадастровая стоимость объекта
200 руб.
Выписка из ЕГРН о характеристиках и правах
→ Текущий собственник
→ Полная история собственников
→ Дата регистрации
→ Дата прекращения прав
→ Залог, запрет на перерегистрацию
→ Кадастровая стоимость объекта
200 руб.
Выписка на квартиру, частный дом
Выписка на земельный участок
Выписка на здание, сооружение
Значение кадастровой выписки из ЕГРН?
Кадастровая выписка из ЕГРН – это справка выдаваемая по запросу любому лицу. Содержит данные об объекте недвижимости. Объектом выступают – квартира, дом или земля. Справка выдается на всю недвижимость, зарегистрированную на территории РФ. В ЕГРН заносятся данные об операциях с недвижимостью. Информация доступна и выдается всем желающим. Выписка из ЕГРН (ЕГРП) бесплатно не предоставляется, необходимо оплатить пошлину.
Что я узнаю из выписки ЕГРН?
Информация, содержащаяся в выписке из ЕГРН зависит от вида документа.
› О переходе прав на объект недвижимости – сведения о собственниках, адресе объекта, форме права собственности, дате регистрации и прекращения прав, основании возникновения прав.
› О характеристиках и правах – данные о зарегистрированных правах, кадастровой стоимости, технические сведения. ЕГРН выписка содержит описание местоположения, план помещения на этаже и информацию об обременениях.
О сервисе
ЕГРН ОНЛАЙН – коммерческий сервис, оказывающий помощь в получении официальных документов и сведений в Росреестре и кадастровой палате.
Сервис позволяет сформировать и направить запрос к информационному ресурсу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ и получить ответ в виде файла, который автоматически перенаправляется на указанный Вами адрес электронной почты. В работе сервиса мы используем открытое API Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ, а также руководствуемся рекомендациями Росреестра по работе с информационными ресурсами. Технологии использования данных ресурсов не подлежат лицензированию и свободно размещаются Росреестром в открытом доступе.
Согласно ст. 62 гл. 8 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», с 01.01.2017, получить информацию об объекте недвижимости в виде выписки из ЕГРН, может любой гражданин, без согласия собственника. Возможность получения электронной выписки через портал Росреестра регламентирована приказом Минэкономразвития от 23 декабря 2015 г. N968.
Стоит ли доверять выписке ЕГРН, которую предоставляет продавец?
В некоторых случаях продавец заинтересован в передаче ложной информации об объекте недвижимости. Например, при наличии обременения, ареста или в случае мошеннических действий. Ради продажи квартиры преступникам ничего не стоит подделать справку и выдать недвижимость за свою собственность. Рекомендуем самостоятельно заказать выписку ЕГРН Росреестра, чтобы быть уверенным в ее подлинности.
Нужно ли для совершения сделок свидетельство о праве собственности?
Свидетельство о регистрации права собственности оформлялось на недвижимость до 2017 года. В 2017 году документ стал не нужен, т.к. появилась выписка ЕГРН. Справка подтверждает право собственности и является официальным документом, который выдает Росреестр. Выписка ЕГРН из Росреестра онлайн оформляется за 15 минут на нашем сайте.
Стоит ли беспокоиться о легитимности электронной выписки?
Электронная выписка обладает такой же юридической силой, как и бумажная. Документы идентичны, содержат одинаковую информацию, заверяются подписями Росреестра. Электронную выписку ЕГРН выдает официальный сайт учреждения. Сомневаться в легитимности нет причин.
Что такое Росреестр и кадастровая палата и чем они отличаются?
Росреестр – орган исполнительной власти. Кадастровая палата ─ подведомственное учреждение Росреестра. Орган регистрирует права на объекты недвижимости и сделки с ним.
Зачем нужна кадастровая карта Росреестра?
Публичная кадастровая карта – это онлайн карта, на которую нанесена разметка в соответствии с выделенными объектами недвижимости. Ресурс хранит информацию об участках, домах, поставленных на кадастровый учет в ЕГРН и для которых проведено межевание. Кликнув на любой участок карты, вы узнаете кадастровый номер, площадь объекта, назначение, год постройки дома. Вы можете заказать выписку из ЕГРН на любой участок. Сведения на карте регулярно обновляются и дополняются через сервис Росреестр онлайн.
Что такое ЕГРП?
Ранее существовало два учреждения. ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и ГКН — Государственный кадастр недвижимости. В 2017 году кадастр и реестр объединены в ЕГРН.